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Haberler İzmir Servis minibüsü otomobille çarpıştı

Servis minibüsü otomobille çarpıştı

Servis minibüsü otomobille çarpıştı
Giriş Tarihi: 16.7.2020

İzmir'in Tire ilçesinde, Suriyeli patates işçilerini taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Kirazlı genç Yasin Yarış (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Bulut ile 5 Suriyeli işçi ise yaralandı. Kimliği belirlenemeyen servis şoförü ise kazadan sonra kaçarak, kayıplara karıştı.

NADİR UYSAL

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