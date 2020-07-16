Talihsiz Murat, başka bedenlerde yaşayacak

Geçtiğimiz günlerde Sivas Şarkışla'da geçirdiği kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki Murat Darıcı'nın, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı Murat'ın karaciğeri, iki böbreği ve korneaları Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nden gelen bir ekip tarafından alındı. Karaciğerin Erzurum'da nakil bekleyen 14 yaşındaki bir hastaya nakledileceği öğrenildi. Karaciğer ve kornealar ambulans helikopterle Erzurum'a gönderilirken, böbrekler ise doku uyumu sağlanacak hastaların tespitinin ardından uygun hastalara nakledilecek.