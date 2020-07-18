Fayda hendek kazdılar

İzmir'de bir araya gelen deprem uzmanları, Urla ilçesindeki Yağcılar köyünde yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda ve 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip fay üzerinde hendek kazarak incelemelere başladı.



FAYA GÖRE ÖNERİ SUNULACAK

Yağcılar fayının bundan sonra ne zaman kırılabileceğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem tehlike analizinde kullanılan parametreleri elde etmeye çalıştıklarına dikkat çekti. Sözbilir, "Fayın ne kadar sıklıkla deprem ürettiği tespit edildikten sonra bölgenin yapılaşmaya kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili önerilerde bulunabiliriz" dedi.



14 HENDEK AÇILACAK

Yağcılar bölgesinde yaklaşık 11 hendek açtıklarını söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gelecek hafta Tuzla fayına geçip 3 hendek daha açacaklarını ifade etti. Ortalama 14 hendek açılacağını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Böylece İzmir'i en çok etkileyen 5 fayın jeolojik geçmişini ortaya çıkarmış olacağız. İzmir ölçeğinde hangi fayın deprem üretme potansiyeli yaklaştığını anlayacağız. Bunu ortaya çıkardıktan sonra bir deprem senaryosu hazırlamamız gerekiyor. İzmir'in bu senaryosu en son 1999'da çıkarıldı. Bizim bu verilerden sonra hangi faya göre deprem senaryosu kurmamız gerektiği ortaya çıkacak" dedi.

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