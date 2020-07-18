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İzmir'de elektrik kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. 18 Temmuz tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını GDZ Elektrik duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahalleler elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...