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'de elektrik kesintisi Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. 'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. tarihli detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahalleler elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

18.07.2020, 09:18

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 'in duyurusuna göre detayları....

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