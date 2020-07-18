İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de elektrik kesintisi 18 Temmuz Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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