Ilıca Plajı’nda Mavi Bayrak gururu

Turizm cenneti Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, TÜRÇEV tarafından verilen Ulusal Mavi Bayrak Ödülü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Turuncu Çember Sertifikası ile ödüllendirildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Çeşme Ilıca Halk Plajında yapıldı.



TEMİZ VE ÇEVRECİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törende Ilıca Halk Plajı'na Mavi Bayrak çekilirken, plajdaki Çeşme Belediyesi'ne ait kafeye de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Turuncu Çember Sertifikası verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye olarak 2008 yılında dünya üçüncülüğüne yükseldiğimiz Mavi Bayrak sayısında, 2015 ve 2016'da ikinciliğe kadar çıktık. Özellikle vurgulamak isterim ki, üçüncülüğü yakaladığımız 2008 yılından itibaren kazandığımız Mavi Bayrak sayısında hiç düşüş yaşamadık. İlk üçteki diğer ülkeler olan İspanya ve Yunanistan'a baktığımızda görüyoruz ki, inişli çıkışlı bir grafik mevcut. Bu şu anlama geliyor; Türkiye, uluslararası standartlarda sunduğu kaliteyi, tüm rakiplerinden daha iyi sunuyor" dedi. Bakan Ersoy, Mavi Bayrak'ın sadece bir temizlik simgesi değil; çevre yönetimi, donanım ve güvenlik yeterliliği gibi birçok başlığın karşılığında belirtilen bir sembol olduğunu vurguladı.

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