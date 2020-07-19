BAYINDIR
19.07.2020 10:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA YEŞILOVA MAHALLESI ÇAYIR MEVKII TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BEYDAĞ
19.07.2020 10:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ÇIFTLIK MAHALLESI RUMBEYLI SOKAK TR 2
İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik, 19 Temmuz Pazar tarihli İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintileri hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR
19.07.2020 10:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA YEŞILOVA MAHALLESI ÇAYIR MEVKII TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BEYDAĞ
19.07.2020 10:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ÇIFTLIK MAHALLESI RUMBEYLI SOKAK TR 2
İzmir'de elektrik kesintisi 19 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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