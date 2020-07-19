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İzmir'de elektrik kesintisi 19 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik, 19 Temmuz Pazar tarihli İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintileri hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...

19.07.2020, 09:40