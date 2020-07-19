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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 19 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik, Pazar tarihli duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintileri hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 19 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

19.07.2020, 09:40

BAYINDIR
19.07.2020 10:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA YEŞILOVA MAHALLESI ÇAYIR MEVKII TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

BEYDAĞ
19.07.2020 10:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması ÇIFTLIK MAHALLESI RUMBEYLI SOKAK TR 2

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