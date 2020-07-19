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Haberler İzmir İzmir'de tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu

'de tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu

'in Torbalı ilçesinde sulama amaçlı tarlada oluşturulan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'de tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu

19.07.2020, 18:16

Ayrancılar Mahallesi'nde 4 arkadaşıyla serinlemek için gölete giden Oğuz İnan (14), dengesini kaybedince suya düştü.

İnan'ın sudan çıkamadığını gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye giden itfaiye ve Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Oğuz İnan'ın cansız bedenine ulaştı. İnan'ın cesedi Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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