İzmir Selçuk'ta tekeri patlayan araç takla attı

Selçuk Pamucak sahilinde denize girdikten sonra Torbalı ilçesine seyir halindeyken tekeri patlayan Z.B.'nin kullandığı 35 ZV 0797 plakalı araç, Pamucak kavşağı yakınlarında savrularak takla attı.

Kazada sürücü Z.B. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA