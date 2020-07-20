İzmir'de yaşanan elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 20 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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