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İzmir'de elektrik kesintisi 20 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün elektrik kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 20 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

20.07.2020, 09:20