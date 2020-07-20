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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 20 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 20 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. 'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün elektrik kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

20.07.2020, 09:20

'de yaşanan elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...

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