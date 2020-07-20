İzmirli Dilek Güneş ile Türkiye'ye iş için gelen Selanikli Georgios Tsakiridis birbirlerine aşık olup, 27 Aralık 2014 günü İzmir'in Urla ilçesinde evlendi. Kızları Melis'in dünyaya gelmesinden sonra anlaşmazlık yaşayan çift, evliliklerini kurtarmak için hayatlarında yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Melis 40 günlükken Selanik'in Sindos köyüne taşınan Güneş ile Tsakiridis, mutluluğu burada da bulamadı. Yunan yasalarına göre Georgios Tsakiridis'in verdiği yurt dışına çıkış izniyle, kızını da alıp 2016'da İzmir'e gelen Dilek Güneş, boşanma davası açtı.

AÇTIĞI DAVALARI KAYBETTİ

Güneş'in açtığı dava sonrası öfkelenen baba Tsakiridis, Melis'i annesinden koparmak için her türlü yolu denedi. Eski eşi kızını kaçırmasın diye izini kaybettiren gözü yaşlı anne, "Melis'i kaçırıp bana zarar verebilir. Adresimi bulacak korkusuyla cep telefonu kullanmıyorum. E-ticaret işime ara verdim. Kızımı asla vermem" dedi. Tsakiridis'in kızının velayetini almak için 10'a yakın dava açtığını ve hepsini kaybetmesine rağmen pes etmediğini söyleyen Güneş, "Uluslararası çocuk kaçırma davası açtı. Bizim hayatımızdan endişe duyduğunu söyleyerek, kayıp başvurusunda bile bulundu. Bu hamlelerin hepsi onun planının bir parçası" diye konuştu. Yaşanan süreçte Yunan ve Türk mahkemelerinin Dilek Güneş'i haklı bularak velayeti anneye verdiği öğrenildi.

Kızını kaçırmadığını söyleyen anne Güneş, "Babası mahkemenin izin verdiği günlerde ve benim gözetimimde isterse görebilir. Ama o ilk fırsatta kaçırmak istiyor" dedi.



"MELİS TÜRKİYE'DE KALACAKTIR"



KONU hakkında açıklama yapan anne Güneş'in avukatı Mehmet Emin Keleş, "Baba Georgios Tsakiridis samimi davranmıyor. Birikmiş nafaka borçlarını bile ödemedi. Aldığımız duyumlara göre, bu kişinin çok sayıda adam tutup müvekkilimin gidebileceği adreslere baktırdığını öğrendik.Yapılan inceleme sonucunda Melis'in Türkiye'de kalması gerektiğine karar verildi. Mahkeme, dosyayı yeniden yargılanma yapılması için 7'nci Aile Mahkemesi'ne geri gönderdi. Bir sonraki duruşmada da Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Melis'in Türkiye'de kalması kararının çıkmasını bekliyoruz. Bu duruşmada mahkemenin takdir hakkı yok. Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği ihlali ortadan kaldıracak bir karar vermek zorundalar ve o da Melis'in Türkiye'de kalması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Fatih ŞENDİL