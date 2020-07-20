Mahalle terziliğinden takım elbise krallığına

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtinde Cruzzo markasıyla dünya çapında ünlenen takım elbise fabrikasının geçmişinde büyük bir başarı öyküsü yatıyor. Dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen ve birçok ülkeye ihracat yapan markanın sahibi Ferdi Sevinç, babasından devraldığı bayrağı başarıyla taşıyor. Genç işadamı, başarı hikayesini Yeni Asır'a anlattı. Baba Yüksel Sevinç'in temellerini attığı Cruzzo markasının öyküsü 1967 yılına dayanıyor. Uşak'ta yaşayan Yüksel Sevinç, 10 yaşındayken evi terk eden babasını bulmak için otobüse atlayıp tek başına İzmir'e gelir. Işıkkent'te oturan akrabalarını bulan küçük Yüksel, ilkokul eğitimini burada tamamlar. Bu arada akrabalarının yardımıyla babasını da bulur. İlkokuldan mezun olunca, yine Işıkkent'te terzi çırağı olarak çalışma hayatına atılır. O kadar yetenekli ve çalışkandır ki, 16 yaşında çıraklıktan ustalığa terfi eder. bununla da yetinmez, bir dikiş makinesi kiralayıp kendi terzi dükkanını açar. Kısa sürede de elinin mahareti dilden dile yayılır. Eli o kadar seridir ki, bir müşteri geldiğinde hemen beden ölçüsünü alır ve ısmarladığı çayları içene kadar işini bitirip ürünü teslim eder.

İLK KOLEKSİYON HEYECANI

Yeteneğinin yanı sıra dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile de çevresinde kısa sürede büyük itibar kazanan Yüksel Sevinç, kısa zamanda kendi dikiş makinelerini alıp dükkanını genişletir. Bu arada vatani görevini de yerine getirir. Askerdeyken bile kafası hep işiyle meşguldür. Planlarını yapar ve askerden döner dönmez işlerini büyütüp toptan üretime geçmek için küçük bir atölye kurar. 5-10 kişilik atölyede takım elbiseleri fason olarak üretmeye başlayan Sevinç, 1983 yılında "Yüksel Sevinç Tekstil" olarak kendi adıyla ilk markasını ve ilk koleksiyonunu oluşturur. İç piyasada ilk olarak Denizli'ye ürün veren Yüksel Sevinç, daha sonra birçok ildeki butik giyim mağazalarıyla da anlaşma yaparak pazar ağını büyütür.

İHRACAT 2004'TE BAŞLADI

Yüksel Sevinç'in oğlu Ferdi Sevinç de babasını örnek alarak büyür mesleğin tüm inceliklerini yıllar içinde öğrenir. Üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra da firmanın başına geçer. Babasından edindiği tecrübeyle hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar ağını genişleten Ferdi Sevinç, 2004 yılında ihracata başlar. İlk ihracatı Yunanistan'a yapan Ferdi Sevinç, daha sonra Avrupa'nın birçok ülkesine açılır. Avrupa'ya açıldıkları için marka ismini değiştirme gereksinimi doğunca "Cruzzo" ismi ortaya çıkar. Cruzzo kısa sürede üst kalite ve İtalyan tarzı takım elbiseleriyle sadece Avrupa'nın değil, Arap ülkelerinin ve ABD'nin de vazgeçemediği bir marka haline gelir.

GÜNDE 500 TAKIM ÜRETİM

Aynı zamanda dünyaca ünlü Emporio Armani, Giorgio Armani gibi markalara da takım elbise üretimi yaparak ihracat ağını genişleten Ferdi Sevinç, şu anda pandemi nedeniyle günlük takım elbise üretim kapasitesini 500'e düşürdüklerini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle işlerin düşmesine rağmen yine de büyük talep olduğunu belirten Sevinç, "Hedefimiz dünya markası olmak" diyor.



"BABAMLA GURUR DUYUYORUM"

BABASININ ülkeye güzel bir marka kazandırmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten Sevinç, "Babam büyük zorluklarla bu firmayı kurarak bugünlere getirdi. Ben de onun bana bıraktığı bu mirası daha ileri seviyelere taşımak ülkeme ve insanımıza faydalı olmak için çalışıyor ve üretmeye devam ediyorum. Ülkemizin genç girişimcileri de babamın bu başarı dolu öyküsünü örnek alıp yılmadan çalışsınlar. Çünkü doğruluk, dürüstlük ve çalışkanlık her türlü zorlukların üstesinden gelir" dedi.

Şenol KANTÜRK