Batık şirketler yatırımları yuttu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan'ın Başkan Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana sınıfta kaldığı noktaların yazıldığı İzmirlinin Gözünden 2019 Faaliyet Raporu'nda önemli istatistiksel bilgiler de yer aldı. Bu bölümlerde Personel Giderleri, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri, borç verme, belediye borçları, şirketlerin mali durumuna ilişkin bilgiler yer alırken 'en ucuz su İzmir'de' efsanesine de açıklık getirildi.

PERSONEL GİDERLERİ YÜZDE 22

Rapordaki en çarpıcı noktalardan biri 'Personel Giderleri' bölümünde ortaya konuldu. Çalışkan'ın raporunda, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49. Maddesinin 8. paragrafında belediyenin yıllık toplam personel giderleri gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenerek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde 30'unu aşamayacağı söylenmektedir" ifadelerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin personel giderleri 460 milyon 916 bin 898 TL ile yüzde 8 olarak görülmesine rağmen 'Hizmet Alımları' kaleminde yer alan 909 milyon 50 bin 97 TL harcama içerisinde personel giderlerinin de olduğu, bu nedenle Büyükşehir'in personel giderlerinin toplamda yüzde 21 olduğu anlaşıldı. Bu gider SGK giderleri de eklenince yüzde 22'ye çıktığı raporda görülmekte.

ESHOT KASASINA 450 MİLYON TL

Raporda 'cari transferler' bölümünde de çarpıcı noktalara değinildi. Bu bölüm altında 'hazine yardımları' olarak görülen 449 milyon 800 bin TL'nin Büyükşehir kasasından ESHOT Genel Müdürlüğü'ne aktarılan kısım olduğu söylenirken, "Kar Amacı Gütmeyen Kurula Yapılan Transferler" adı altında amatör spor kulüpleri ve diğer kurumlara aktarılan 52 milyon 134 bin 53 TL'nin 15 milyon 600 bin TL'si İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne nakit olarak aktarıldığı belirtildi. "Hane Halkına Yapılan Transferler" ise sadece 13 milyon 743 bin 568 TL'de kaldı.

YENİ YATIRIMA YÜZDE 32.5'İ

"Sermaye Giderleri" bölümünde ise Çalışkan'ın raporuna göre, "İzmir Büyükşehir, 'Sermaye Giderleri' kaleminde kayıtlı 2 milyar 394 milyon 103 bin 332 TL işaret edilerek bütçenin yüzde 41'inin yatırıma harcandığı ifade edilmektedir. Ancak bu rakamlar sizi yanıltmasın, çünkü bu paranın sadece 'Gayrimenkul Sermaye Giderleri' kalemindeki 1 milyar 904 milyon 884 bin 332 TL'si yani bütçenin yüzde 32.5'i yeni yatırımlar için geri kalanı ise tamirat, onarım ve kamulaştırma vb. için harcanmıştır" ifadelerine yer verildi.





EN UCUZ SU YALAN OLDU

RAPORDA "Vatandaş Şikayetleri' bölümünde ise en ucuz suyun İzmir'de olduğu söylemine cevap verildi. 7 örnek şehrin 10 ve 15 metreküp su bedellerinin incelendiği bölümde İzmir'in bu şehirler içerisinde 10 metreküp'e kadar su kullanım bedelinin 49.80 TL, 15 metreküp kullanımda ise 77.92 TL'ye çıktığı görülmektedir.



"İZMİR'İ GELECEĞE HAZIRLAYACAK YATIRIM YOK"

RAPORDA yer verilen ifadelerde, "Borç Verme, Hazine Yardımları ve Sermaye Transferleri ile belediyeye bağlı kuruluşlara aktarılan 1 milyar 169 milyon 96 bin 212 TL harcama bütçesinin yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Bir başka deyişle belediye bütçesinin yüzde 20'si şirketler ve ESHOT'un zararını kapatmak için kullanılmıştır. Personel Giderleri, SGK Devlet Prim Ödemeleri ve Hizmet Alımları harcama kalemleri içerisinde yer alan personel harcamalarının toplamı 1 milyar 279 milyon 472 bin 18 TL olup harcama bütçesinin yüzde 22'sini oluşturmaktadır. Büyükşehir, Temsil ve Tanıtma Giderleri için 28 milyon 472 bin 933 TL para harcamıştır" denildi. Yapılan yatırımların son 3 yılda bütçedeki oranının giderek azaldığı belirtilirken, "Büyükşehir borçları her yıl artıyor. 2019'da 771 milyon 554 bin 294 TL borç ödemesi yapılmasına rağmen yıl sonu itibariyle Büyükşehir, ESHOT ve İZSU'nun borç toplamı 5 milyar 631 miyon 65 bin 572 TL, şirketlerle birlikte konsolide borç toplamı 6 milyar 518 milyon 798 bin 743 TL'ye yükselmiştir. Yapılan harcamalar İzmir'in sorunlarını çözmemiş ve İzmir'i geleceğe hazırlayacak yatırımlar yapılmamıştır" denildi. Rapor hakkında Yeni Asır'a açıklama yapan Çalışkan, "2020 sonunda borç yükü 9.5 milyar TL'ye çıkacak" dedi.

Mert ALP DÜNDAR