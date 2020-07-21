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İzmir'de elektrik kesintisi 21 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 21 Temmuz Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...