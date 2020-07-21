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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 21 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'in birçok ilçesinde bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

21.07.2020, 09:16

'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik 21 Temmuz Salı tarihli detaylarını paylaştı.

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