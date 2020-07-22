Haberler İzmir 16 yaşındaki Eylem her yerde aranıyor! En son İzmir'den yola çıktı ve...

16 yaşındaki Eylem her yerde aranıyor! En son İzmir'den yola çıktı ve...

Son dakika haberine göre, İzmir'in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor.

22.07.2020, 12:25