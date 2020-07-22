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Haberler İzmir 16 yaşındaki Eylem her yerde aranıyor! En son İzmir'den yola çıktı ve...

16 yaşındaki Eylem her yerde aranıyor! En son 'den yola çıktı ve...

Son dakika haberine göre, 'in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı 'ya gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki 'den haber alınamıyor.

16 yaşındaki Eylem her yerde aranıyor! En son İzmir'den yola çıktı ve...

22.07.2020, 12:25

Eylem Hıdırtepe, dün akşam birlikte yaşadığı babası ile tartıştı. Tartışmanın ardından da İzmir Menemen'deki evden saat 20.00 sıralarında, Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için ayrıldı.

En son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görülen Eylem'den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Eylem'i bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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