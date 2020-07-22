İzmir'de elektrik kesintisi 22 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte 22 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...