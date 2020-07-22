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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 22 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik tarihli İzmir elektrik kesintisine dair duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 22 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

22.07.2020, 09:23

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte Çarşamba detayları...

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