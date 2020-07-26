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İzmir'de elektrik kesintisi 26 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün de İzmir'de birçok ilçeye uzun süreli elektrik verilemeyecek. İzmirliler elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. İşte 26 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...