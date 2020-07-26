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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 26 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 26 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün de İzmir'de birçok ilçeye uzun süreli elektrik verilemeyecek. İzmirliler elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 26 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

26.07.2020, 09:47

'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğunşekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

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