İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğunşekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 26 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...
İzmir'de elektrik kesintisi 26 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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