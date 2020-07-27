Anahtar listeye Ege’den 8 isim

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.

52 kişinin seçileceği çarşaf listede aday sayısı 222 oldu. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için ise 47 kişi başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu, 52 kişinin seçileceği PM için 80 kişilik anahtar liste çıkardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Yönetim Kurulu, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan PM'ye seçilecek 8 üye için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isimlik anahtar liste hazırladı. Kılıçdaroğlu'nun PM anahtar listesinde 6'sı İzmir olmak üzere 8 Egeli yer aldı.

Mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına listede yer verildi.

Seçim akşam saatlerinde de sürdü.



ÜÇ TARAFI DA DİNLEDİ

Kılıçdaroğlu, PM için İzmir'den anahtar listesine 6 ismi alırken ekipler arasında denge gözettiği görüldü.

Buna göre Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan listeye alınırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in istediği İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'na da listede yer verildi.

CHP lideri, İl Başkanı Deniz Yücel'in istediği Milletvekili Ednan Arslan'ı da listeye ekledi. Kılıçdaroğlu, daha önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Selin Sayek Böke ile İzmir eski Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'ye de listede yer verdi. İl kongresinde Soyer cephesinin İl Başkan adayı olacağı söylenen ancak daha sonra ekiple ayrışan CHP'nin genç siyasetçilerinden Devrim Barış Çelik de tek başına verdiği mücadeleyle Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer aldı.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan diğer Egeliler oldu.

Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Mahir Polat'ı da geçtiğimiz dönem yer aldığı Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için anahtar listesine aldı. Kılıçdaroğlu, Özkan'ın YDK'ya sokmak istediği ekip arkadaşı Mehmet Şakir Başak'a ise, anahtar listesinde yer vermedi.

Başak başvuru da yapmadı.







AKSÜNGER VE ÇELEBİ

Bu arada Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dönem PM'de yer alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile eski Milletvekili Erdal Aksgünger'i anahtar listesine yazmadı. Önceki kurultayda da anahtar listede yer almayan ancak kendi çabasıyla PM'ye giren Aksünger, yeniden aday oldu. Çelebi de adaylık başvurusu yaptı.

Öte yandan İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Seyrek eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar ile Nevzat Efe ve Hakkı Akalın, İzmir'den PM'ye aday olan diğer isimler oldu.

YDK için ise İzmir'de Mahir Polat'ın yanı sıra Ebru Okay, Yiğit Acar, Erdem Boyacı, Birgül Değirmenci, Onur Koçanalı, Bahadır Koçak adaylık başvurusunda bulundu.





İzmir'den 6 isim PM için Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alırken, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için ise İzmir Milletvekili Mahir Polat da yine anahtar listeye alındı.

ÖZKAN'IN 'ÇİZİK' MESAİSİ

Tuncay Özkan ise Genel Başkanın anahtar listesi geniş olduğu için 'çizik' yeme korkusu yaşadı. Bu arada İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanlarını arayarak Özkan'ın adını çizmelerini istediği belirtildi. Kaftancıoğlu'nun bunun için Anadolu illeri başta olmak üzere tüm il başkanlarını aradığı kaydedildi.

Yerel seçimde birçok konuda İstanbul örgütüyle çatışan Özkan'a karşı yürütülen çalışmaya bazı MYK üyelerinin de destek verdiği öğrenildi.

Özkan ve ekibi de çizik operasyonuna karşı çalışma yürüttü.



MEVCUT PM'NİN YARISI YOK

Kılıçdaroğlu'nun listesinde PM'den 25 isim yer bulamadı. Bu isimler Ahmet Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gaye Usluer, Gamze Pamuk Ateşli, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan oldu.



BAŞÖRTÜSÜ AÇILIMI

Kılıçdaroğlu PM listesinde başörtü sü açılımı da yaptı. CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev yapan başörtülü avukat Sevgi Kılıç da, CHP liderinin 80 kişilik listesinde dikkat çeken isimler arasında yer aldı. 27 yaşındaki genç siyasetçi seçilmesi durumunda ilk başörtülü PM üyesi olacak.



SOYER, NALBANTOĞLU İÇİN OY İSTEDİ



NALBANTOĞLU'NUN PM'ye girmesi için uzun süredir uğraş veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile birlikte kurultay alanındaki çalışmalara bizzat katıldı. Nalbantoğlu'na destek vermesinin sebebini vefa borcu olarak açıklayan Soyer, "CHP'deki en eski yol arkadaşlarımdan biri. Seferihisar Belediye Başkanı olmadan önce aday adayıyken kendisi il başkanıydı. Aday adayına sahip çıktığını gördüm. Bu partide çok yoldaşım var. Ama Rıfat Başkan'ın yeri özeldir. Kendisi partinin yönetim kademelerinde görev alacaktır" ifadelerini kullandı.





MUHALİFLERİN LİSTESİ

KURULTAYDA İrade Grubu adı altında liste çıkaran muhalifler arasında ise Gaye Usluer, Eren Erdem, Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'nun da listesinde yer alan Yaşar Seyman, Hakkı Süha Okay, Selin Sayek Böke, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafa Adıgüzel, eski milletvekilleri Durdu Özpolat, Necati Yılmaz, Çetin Soysal ve Müslüm Sarı, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gibi isimler yer aldı.



ADAY ENFLASYONU YAŞANMADI

ÖNCEKİ kurultaylarda 60 kişilik PM için 500-600 kişinin başvurduğu CHP'de bu kurultayda başvuran aday sayısı 222 olarak açıklandı. Aday sayısının düşük olmasında tüzük gereği PM adaylığı için en az 10 delegenin imzasının bulunması şartı gösterildi. Pek çok aday adayı gerekli imzayı alamadığı için aday olmadı.

Erhan GÜLENÇ