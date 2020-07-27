İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok noktada elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 27 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de elektrik kesintisi 27 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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