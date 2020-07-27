Tatil cennetinde su isyanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi adamlarını Parti Meclisi'ne aldırmak için CHP Kurultayı'nda mesai yaparken, İzmir'in önemli tatil merkezlerinden Dikili ise susuzlukla mücadele etti. Pandemi nedeniyle suya daha çok ihtiyaç duyulan bugünlerde suyun tankerlerle taşındığını, bunun da yetersiz olduğunu belirten ilçeye bağlı Denizköy Mahallesi sakinleri, evlerine su götürmek için kuyruk beklemek zorunda kalıyor.



40 yıldır Denizköy'de yaşadığını söyleyen Şükran Uz, "Su sorunu hep yaşıyoruz. Burayı çok seviyoruz. Güzel bir deniz var, insanları çok iyi ama bir tek su sorunu var. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. Denizköy Muhtarı Yüksel Güven de, "Susuzluk yüzünden muhtara yükleniyorlar. 'Muhtar suyu getiremiyor' diyorlar. Ben gerekli yerlere bildiriyorum ama onlar çözüm bulamıyor. Belediyemizden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.





'DEĞİRMEN DÖNMÜYOR'

MUHTAR azası Bahattin Savaş ise, "Su günde 1 saat geliyor. Kuyular da bitti. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Kışın nüfusumuz 200, yazın bin kişi. Hafta sonları bin 500-2000 kişiye çıkıyor. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan su yok. Hastalık yaygın olduğu için suya çok ihtiyacımız var. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.





SULARIN yıllardan beri akmadığını belirten mahalleli Mustafa Nur da, "Taşıma su ile değirmen döndürüyoruz. Depolardan taşıma suyla idare ediyoruz. Köyümüze dağdan gelen su var ama buraya getirmiyorlar. Sondajlar yapıldı, arıtma tesisleri de yaptılar ama açılmadı" dedi.



ÇÖZÜM İSTEDİLER

Evlerine bidonlarla su taşımak zorunda kalan Denizköy Mahallesi sakinleri belediyeye tepki gösterdi. Evlerinde su akmadığı için çok zorlandıklarını söyleyen vatandaşlar, uzun yıllardır devam eden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.