Ege’den 6 isim PM’de

CHP Kurultayı'nda 222 kişi PM, 47 kişi de YDK için aday oldu. Delegeler 44 sandıkta 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyeleri için oy kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesine aldığı Egeli 8 isimden 6'sı seçildi. Başkan Tunç Soyer'in desteklediği İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu 848 oyla Ege'den en fazla oy alan isim oldu. İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de 794 oy aldı.

ÇELİK'İN BAŞARISI

Soyer'in İl Başkan adaylığı için destek verdiği isim olan Devrim Barış Çelik de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun il kongresinde Deniz Yücel'de ısrar etmesinin ardından aday olmayan ve bu süreçte Soyer'e yakın Nalbantoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Özuslu'yla da yollarını ayıran Çelik, yaptığı kişisel girişimlerle 612 oy aldı. İl Başkanı Yücel ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in desteklediği Ednan Arslan da 743 oy alarak seçildi. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan 676, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise 791 oy aldı. Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak 982 ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almayan İzmirlilerden Hakkı Akalın 520 ve Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de 507 oy alarak listeye girmeyi başardı ancak her ikisi de kadın ve gençlik kotasına takıldı.