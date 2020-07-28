  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmirli Eren Ceylan YKS birincisi oldu

YKS birincisi oldu

İzmirli Eren Ceylan YKS birincisi oldu
Giriş Tarihi: 28.7.2020

Limitsiz Eğitim Kurumları öğrencisi İzmirli Eren Ceylan, YKS sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Ceylan'ın hedefi Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okumak. 18 yaşındaki genç, sınava disiplinli bir şekilde çok çalışarak hazırlandığını belirterek, "Sayısalda benim gibi tam puan alan iki kişi daha var. Türkiye'deki üç kişiden biri olmak gurur verici" dedi. Limitsiz Eğitim Kurumları kurucularından İbrahim Orhan da, Eren'le gurur duyduklarını belirterek, "Kendini bu kadar güzel ifade eden bir Türkiye birincisinin kurumumuzda eğitim görmesi gurur verici. Eren farkını sene başından itibaren hissettirmişti. Kendisini tebrik ediyorum. Altyapısı çok sağlam. Eren kendi okulu TAKEV Fen Lisesi'nde de okul birincisi" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmirli Eren Ceylan YKS birincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA