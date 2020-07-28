İzmirli Eren Ceylan YKS birincisi oldu

Limitsiz Eğitim Kurumları öğrencisi İzmirli Eren Ceylan, YKS sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Ceylan'ın hedefi Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okumak. 18 yaşındaki genç, sınava disiplinli bir şekilde çok çalışarak hazırlandığını belirterek, "Sayısalda benim gibi tam puan alan iki kişi daha var. Türkiye'deki üç kişiden biri olmak gurur verici" dedi. Limitsiz Eğitim Kurumları kurucularından İbrahim Orhan da, Eren'le gurur duyduklarını belirterek, "Kendini bu kadar güzel ifade eden bir Türkiye birincisinin kurumumuzda eğitim görmesi gurur verici. Eren farkını sene başından itibaren hissettirmişti. Kendisini tebrik ediyorum. Altyapısı çok sağlam. Eren kendi okulu TAKEV Fen Lisesi'nde de okul birincisi" ifadelerini kullandı.