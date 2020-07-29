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Haberler İzmir İzmir Valiliği'nden "elektrikli scooter kullananlara ceza" haberlerine yalanlama

'nden "elektrikli kullananlara ceza" haberlerine yalanlama

Valisi Yavuz Selim Köşger, elektrikli kullananlara yönelik ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar almadıklarını belirterek bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir Valiliği'nden elektrikli scooter kullananlara ceza haberlerine yalanlama

29.07.2020, 16:06

Vali Köşger, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, "İzmir'de elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yaptı.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı mecralarda yer alan 'İzmir Valiliği'nden elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' alındığı yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. İlimizde bu konuda ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar ve uygulama yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

AA

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