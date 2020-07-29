Koreli İrfan’a veda

İzmir'in Bornova ilçesinin tanınmış, sevilen bir ismiydi İrfan Gülyen. Belediyede uzun yıllar tahsildarlık yaptığı için ilçede tanımayan yoktu onu. 1952 yılında Kore Savaşı'na katıldığında almıştı bu ismi: Koreli İrfan.

'KEŞKE GERİ DÖNEBİLSEM'

İrfan Gülyen, gönüllü olarak Kore'ye gidişinden itibaren bir günlük tutmuş, tuttuğu bu günlüğe ise Yeni Asır ulaşmıştı. İrfan Gülyen, 1 Ağustos 1952 tarihli sayfasına şöyle yazmıştı: Bugün engin denizlerdeyiz. Dün arkadaşların gazetede gördükleri resmi gördüm. Ben, Yusuf, Kemal üçümüz bir arada çıkmışız. Yeni Asır Gazetesi'nde... Gülyen, Kore'de yaşadıklarını Yeni Asır'a anlatmış ve 67 yıllık bir aranın ardından yine Yeni Asır sayfalarında yer almıştı. Kore'de yetim çocuklara bakma görevi verilen, onlara Türkçe'yi ve Türkçe şarkıları öğreten Koreli İrfan, "Keşke o günlere geri dönebilsem" demişti. 88 yaşındaki İrfan Gülyen 26 Temmuz günü yaşama veda etti. Ardında ise kendisini çok seven ve gurur duyan bir aile bıraktı.

Ailesini hep bir arada görmekten mutluluk duyan İrfan Gülyen'i, sevdikleri gözyaşları içinde uğurladı.

DİKKAT ÇEKEN TARİH

Koreli İrfan'ın toprağa verildiği günün tarihi ise dikkat çekiciydi. 27 Temmuz'da yani Kore Savaşı'nın son bulduğu günün yıldönümünde toprağa verildi. Askerlerin omuzları üzerinde getirilen cenazesinde gazi arkadaşları da onu yalnız bırakmadı. Sevdikleri ona Bornova eski Mezarlığı'nda veda etti.

İrfan Gülyen'in (soldan ikinci) silah arkadaşlarıyla çekildiği bu fotoğraf 1952 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde yer almıştı.



'KOCA BIR ÇINARDI'

KORELİ İrfan'ın kızı Serap Dura, şöyle diyor babası için: "Tanıyan herkesin sevgilisi olan babam Koreli İrfan, her şeyden önce çok iyi bir babaydı. Sert duruşunun altında pamuk gibi bir kalp, sevgi dolu ve fedakar bir adam yatardı. Ben Türk olmayı ve Atatürk'ü ondan öğrendim. Atatürk sevgisini yüreğimize hikayelerle işledi. Çocuklarımın idolü, değerlisi, çakır gözlü devi oldu. Sevdiklerine kocaman sofralar kurar, yedirir, içirir, onların gülüşlerinden mutlu olurdu. Koca bir çınardı benim babam; kanatları altına herkesi sevgiyle sığdıran." İrfan Gülyen'in derdi olan herkese yardım eden iyi kalpli biri olduğunu söyleyen yeğeni Candan Gülyen ise, "Amcam hayatı dolu dolu yaşadı. Kore anılarından hep bize bahsederdi. O günleri çok özlüyordu" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER