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Haberler İzmir Park tartışmasında ittiği kadın başını yere çarptı

Park tartışmasında ittiği kadın başını yere çarptı

'in Balçova ilçesinde, otomobilini iş yeri önüne park etmek isteyen Ç. ile görevli K.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö., Zeliha Ç.'yi iterek başını yere vurmasına neden oldu.

Park tartışmasında ittiği kadın başını yere çarptı

29.07.2020, 18:54

Olay, Ata Caddesi'ndeki şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini iş yerinin önüne park etmek isteyen Zeliha Ç., buradaki sandalyeyi kaldırdı. Bu sırada, görevli K.Ö., Zeliha Ç.'ye oraya park edemeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı.

"ÖNCE O İTTİ"

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, K.Ö., kadını sertçe itti. Dengesini kaybeden Zeliha Ç., yere düştü. Kafasını önce aracın açık kalan kapısına ardından da yere vuran Zeliha Ç., bu sırada çevredekilere, 'polis çağırın' diye bağırdı. Kadının yardımına çevredekiler koşarak, düştüğü yerden kaldırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. K.Ö., olay yerine gelen polislere, 'ilk başta o beni itti' diyerek kendini savundu. Darp raporu alan Zeliha Ç ise K.Ö. hakkında şikayetçi oldu.

İŞTE O ANLAR








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