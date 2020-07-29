Haberler İzmir Pompalı tüfekle ateş açtı, darbedildi

Pompalı tüfekle ateş açtı, darbedildi

İzmir'de pompalı tüfekle bir mekana ateş açan kişi, darbedildi. Önce havaya ateş açan Serkan A, sonrasında mekana doğru birkaç el ateş etti. Aracına geri döndüğü sırada mekanda ve çevrede bulunanlar Serkan A'yı darbetti.

29.07.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,08:59