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Pompalı tüfekle ateş açtı, darbedildi

'de pompalı tüfekle bir mekana ateş açan kişi, darbedildi. Önce havaya ateş açan A, sonrasında mekana doğru birkaç el ateş etti. Aracına geri döndüğü sırada mekanda ve çevrede bulunanlar Serkan A'yı darbetti.

Pompalı tüfekle ateş açtı, darbedildi

29.07.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,08:59

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir mekana pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda oturan Serkan A, yanındaki kadına baktıkları iddiasıyla diğer müşterilerle tartıştı.

Serkan A, bir süre sonra 35 AKC 876 plakalı otomobiline giderek bagajda bulunan pompalı tüfeği aldı.

Önce havaya ateş açan Serkan A, sonrasında mekana doğru birkaç el ateş etti.

Aracına geri döndüğü sırada mekanda ve çevrede bulunanlar Serkan A'yı darbetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Serkan A, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

AA

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