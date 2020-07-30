Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir aktarda kaçak ürünler satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yerine yapılan operasyonda 3 bin 197 cinsel içerikli ilaç ile 3 bin 268 zayıflama ürünü ele geçirildi. İş yeri sahibi H.K. hakkında yasal işlem yapıldı.
AA
İzmir'de kaçakçılık operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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