Haberler İzmir İşte İzmir yangınından geriye kalan görüntüler!

İşte İzmir yangınından geriye kalan görüntüler!

Dün izmir'de çıkan yangında 25 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Balçova ilçesinde dün çıkan yangına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerle müdahale edildi. Yangında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi.

31.07.2020, 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,17:29