İşte İzmir yangınından geriye kalan görüntüler!

İzmir'in Balçova ilçesinde dün çıkan orman yangında, 25 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangında zarar gören alan drone ile havadan görüntülendi. Görüntüde, barajın hemen üst kısmındaki dik yamaçta etkili olan yangının, siyaha dönüştürdüğü kısım yer alıyor.
Öte yandan, yangında yaklaşık 25 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Balçova ilçesinde dün çıkan yangına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerle müdahale edilmiş, bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapmıştı.
Yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.
AAİzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de bayram trafiğine havadan denetim
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