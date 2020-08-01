Sudan ölüm

İzmir'de 20 yıldır oto yedek sanayi pazarlama ve üretim sektöründe hizmet veren 47 yaşındaki işadamı Adem Gülüş, Menderes'e bağlı Gümüldür'deki villasında elektrik çarpması sonucu öldü. Evdeki elektrikli termosifon borusunun patlamasıyla zeminde oluşan su birikintisi ve prizdeki vantilatörün kablosundan yaşanan elektrik kaçağı Gülüş'ün hayatına mal oldu.



AİLESİNİ YASA BOĞDU

AKIMA kapılan Adem Gülüş banyoda yere yığıldı. İlerleyen saatlerde evin su bastığını fark eden ve banyoya giren oğlu, babası Adem Gülüş'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Çok sevilen işadamının ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.





KAÇAĞA YAKALANDI

Olay arife gecesi 02.30'da Gümüldür'de Gülüş ailesinin villasında yaşandı. İzmir'de kardeşleriyle oto yedek parça imalat ve pazarlama şirketi Nurpar Otoomtiv'in sahiplerinden Adem Gülüş, banyoda patlayan elektrikli şofbenin su borusuna müdahele etmek istedi. Banyo tamamen su dolmuştu. Suyun içinde prizdeki vantilatörün kablosundaki elektrik kaçağına yakalanan Gülüş, yere yığıldı. Sağlık ekipleri oğlu Arda'nın bulduğu talihsiz adamın olay yerinde öldüğü belirlendi.





■ FATİH ŞENDİL