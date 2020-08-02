Kılıçreis’te dayanışma örneği

İzmir’in Kılıçreis Mahallesi’nde dayanışma örneği sergilendi. Kılıçreis Mahallesi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği, mahallede ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlara kuşbaşı et ve kıyma dağıtımı yaptı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kılıçreis Mahallesi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği hayırseverlik örneğine imza attı.



'VATANDAŞLARIMIZ İÇİN'

Dar gelirli aileler için harekete geçen dernek üyeleri Kurban Bayramı'nda kapı kapı dolaşarak et ve kıyma dağıtımı yaptı. Yapılan yardım sonrasında vatandaşlar derneğe teşekkürlerini sunarken, çalışma büyük beğeni topladı. Mahallelerinde yaşayan dar gelirli vatandaşların her zaman yanında olmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kılıçreis Mahallesi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı ve aynı zamanda mahalle muhtarı Yücel Mumcular, "Kurban Bayramı'nda bile ete ulaşamayan vatandaşlarımız var. Biz de onlar için harekete geçerek böyle bir yardım yapma zorunluluğu hissettik. Katkı gösteren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyilik köprüsü kurabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



■ MELİH DEMİRTAŞ