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Haberler İzmir Kurban etini drone ile gönderdi

Kurban etini drone ile gönderdi

Kurban etini drone ile gönderdi
Giriş Tarihi: 2.8.2020
KORONA virüsü salgınıyla mücadele sürerken, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin önemi sürekli vurgulanıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için birçok kişi kurallara uyuyor. Ancak bazı duyarsız kişilerce kural ihlal ediliyor. İzmir'in tanınmış fotoğraf stüdyosu sahiplerinden Sıddık Gedik, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kolları sıvadı. Sabah herkes gibi kurbanlığını kestiren Sıddık Gedik, dağıtım için ayırdığı etin bir bölümünü sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için drone ile gönderdi. Eti poşete koyan Sıddık Gedik, Süleyman Özen'in (62) evinin önüne geldi. Drone bağladığı torbadaki eti, arkadaşının 3'üncü kattaki evine uçurdu.
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