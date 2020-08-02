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Haberler İzmir MSB: Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi

MSB: 'de deniz eğitimleri icra edildi

, Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri arasında 'de deniz eğitimleri icra edildiğini bildirdi.

MSB: Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi

02.08.2020, 12:47

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri arasında Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Doğan ve TCG Martı hücumbotları arasında 30 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi" denildi.

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