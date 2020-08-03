DEÜ Profesörü Dr. Öner denizde hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner, Çeşme'de girdiği denizde hayatını kaybetti. Akıl almaz olay Dalyanköy Güzel Deniz Sitesi ile Sakızlı Koy Sitesi yakınlarında yaşandı. Denizde yüzerken fenalaşan DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner'in bir süre sonra suda hareketsiz şekilde yattığını gören iki kadın, hemen müdahale etti. Kadınlar tarafından sudan çıkarılan Öner'e, o sırada plajda güneşlenen doktor Sırrı Sorguç müdahale etti. Bu sırada vatandaşların ihbarı sonrası kısa sürede olay yerine 112 acil servis ekipleri de geldi. Doktor Sorguç ve 112 doktorlarının tüm çabalarına rağmen Prof. Dr. Öner kurtarılamadı. Öner'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Oğlu gözlerinin önünde ölen ve kendisi de doktor olan anne Gürsel Ören sinir krizi geçirerek fenalaştı. Öner'in yaklaşık 13 yıl önce bir kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL