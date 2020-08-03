İzmir’de bahane üretme siyaseti

Son 16 yılda yapılan yanlış proje seçimleri, iyi hazırlanmayan proje ihaleleri, şartnamelerinde idarenin kullandığı yanlış tercihler ve istenen gereksiz şartlar ile etkin olmayan kontrol süreçleri neticesinde başarısız olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bahane bulmada ise büyük meziyet gösteriyor. Her uyarımızda "devlet destek vermiyor" bahanesinin arkasına saklanılıp "ekonomi kötü, merkezi hükümet engelliyor" mazeretlerini ileri sürerek ortaya konan gerçek dışı bahanelerle, Türkiye'de ilk defa bir raylı sistemin yani İZBAN'ın merkezi hükümetle yapılan ortak yatırım olduğunun ve İZBAN çıkarıldığında İzmir'in bir raylı sistem fakiri olduğu gerçeğinin üstü örtülmeye çalışılıyor.



GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Yine hükümet tarafından yapılan Konak Tüneli'nin engellenmesi için açılan davalar, medya ve sosyal medyada yürütülen "tünel istemeyiz" kampanyaları, unutturulmaya çalışılıyor. Son 15 yılda inşa ettiği 28 baraj, 8 gölet, 39 sulama tesisi, 96 dere ıslahı ile 6 milyar TL'den fazla yatırım gerçekleştiren DSİ'nin, belediyeye devrettiği Gördes Barajı ve İçme Suyu Tesisleri ile 1 milyon İzmirliye su sağladığı görmezden geliniyor.





HALKLA İLİŞKİLER BAŞARISI

İzmir Çevreyolu, merkezi hükümet tarafından yapılmamış olsaydı bugün İzmir trafiğinin alacağı keşmekeş hayal bile edilemezken bu yatırım da halının altına süpürülerek gönüllerden uzak tutulmaya çalışılıyor. 2. çevreyolu ve körfeze yapılacak tüp geçit için hükümetin yaptığı hazırlıklar yok sayılıyor. Tarım ve hayvancılıkta merkezi hükümetin İzmirli çiftçiye verdiği milyarlık desteklerin yanında esamesi okunamayacak kadar küçük kalan Büyükşehir Belediyesi'nin iyi niyetli yardımları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en başarılı birimi olarak görev yapan Basın Halkla İlişkilerin gerek medyada gerekse sosyal medyada yürüttüğü algı yönetimi ile her yeri kaplıyor ve söylediğimiz tüm gerçeklerin üstüne kocaman bir örtü örtülüyor. Belediye bütçesinde yer alan yeni yatırımların bütçedeki oranı azalmaya devam ediyor. 2019 yılında "Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri" kalemindeki 1.904.884.332 TL harcanarak yapılan yeni yatırımlar 2019 bütçesinin % 32.5'ine karşılık gelirken 2020 yılı bütçesinde "Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri" 2.723.857.000 TL olması planlanmakta olup gerçekleşmesi halinde bütçenin % 34.2'sine karşılık gelecektir.

KONSOLİDE BORÇ 9,5 MİLYAR TL

2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi 1.576.000.000 TL, ESHOT 402.269.000 TL, İZSU 1.098.734.000 TL olmak üzere toplam 3.077.003.000 borçlanma planlamıştır. 2019 yılı sonundaki konsolide borcu 6.518.798.743TL olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 sonundaki borçları 9,5 milyar TL'yi aşacak. Borç almaya karşı değiliz. Aldığınız borcu nereye ve nasıl harcadığınız konusunda endişeliyiz. Borç alınan para ile metro, köprülü kavşak, yol vb. yatırımlar yapıyor ya da elektrikli otobüs alıyorsanız sorun yok. Ancak bu yatırımları yaparken yatırım önceliklerini doğru planlamadıysanız, zaman ile parayı etkin kullanmıyorsanız, ihalelerde rekabet ve şeffaflığı yeterince sağlayamadığınız için gereksiz para harcanacaksa, ihaleye çıkılan proje düzgün hazırlanmadığı için, ihaleden sonra proje değişikliğine gitmeyi sıradanlaştıracaksanız, yaptığınız yatırımlar Türkiye'deki benzerlerinden daha uzun zamanda bitecekse, ihale şartnameleriniz yüzünden bir kalemde 100 milyon TL fazla para ödeyecekseniz, Balıkçılar Meydanı yapım işindeki gibi döşenen taşları bir yıl olmadan söküp yeniden yapacaksanız, İZDENİZ gibi 4 yıl gemi kiralama ihalesi yapıp tek firma katılacak ve rekabet olmayacaksa "BORÇ ALMAYIN". Çünkü bu haliyle borç aldığınızda İzmir'in geleceğini de ipotek altına alıyorsunuz.

HAZIRLAYAN: ERHAN ÇALIŞKAN