Memura maaş yok vatandaşa rest var!

İzmir'de iki dönem Seferihisar'ı yöneten CHP'li Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından adeta enkaz devralan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in milyonluk borçlar yüzünden son 6-7 aydır memur maaşlarını düzenli ödeyemediği ortaya çıktı. Seferihisar bunu konuşurken sosyal medyadan bir açıklama yapan Başkan Yetişkin ise, "Çöpünü denize, yolun kenarına atan, sahile izmaritini atan, doğaya saygısı olmayanlar Seferihisar'a tatile gelmesin!" sözleriyle dikkat çekti.



FATURA MEMURA KALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, iki dönem görev yaptığı Seferihisar'ı unuttu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li İsmail Yetişkin ise adeta enkaz devraldı. Milyonluk borçları kucağında bulan Yetişkin, belediyeyi borç batağından nasıl kurtaracağını kara kara düşünürken, borçların faturası iddiaya göre çalışanlara kesildi. Devletin her ay düzenli olarak İller Bankası'na yatırdığı maaş ödemelerinin öncelikle belediyenin birikmiş borçların kapatılmasında kullanıldığı öne sürüldü.



6-7 AYDIR ÖDENMİYOR

Seferihisar Belediyesi'ndeki memur maaşlarının son 6-7 aydır düzenli ödenmediğini söyleyen BEM-BİR-SEN İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak, bu duruma yetkili olan Tüm-Bel-Sen ile Tüm-Yerel-Sen'in İzmir'deki yöneticilerinin de sessiz kaldığına dikkat çekti. "İşinde ekmeğinde olan, alın teri ile para kazanan kardeşlerimizin emeklerinin karşılığı neden zamanında ödenmiyor? Bu borçları bu kardeşlerimiz mi yaptı? Neden Tunç Soyer Seferihisar'ı unuttu?" diyen Çolak, "Devlet Memurları Kanunu'nda İller Bankası'ndan gelen miktar önce memur maaşı olarak ödenir diyor ancak maaşlar düzenli ödenmiyor. Sendika neden bu duruma sessiz? Neyin diyetini ödüyorlar? İnsanlara düzenli maaş ödenmiyor ama çalışanların da sosyal hayatlarında ödemeleri var. Bu sefer memur kardeşlerimiz ya kredi kartlarını kullanıyor ya da kredi çekiyor. Tunç Soyer'in yerel seçimlerden önce sözünü verip gittiği 2 bin 208 liralık sosyal denge tazminatları da ödenmiyor. Sadece siyaseten yönetime yakın memurların maaş ödemelerinde sıkıntı olmadığı duyumu aldık. Bu durumdan rahatsız olanlar da mobbing ya da benzer şekilde uygulamalarla maalesef sindiriliyor. Mağdur olan memurlar artık maaşlarının ne zaman yatacağını bile soramaz haldeler bu yüzden. Biz sendika olarak bu sorunun çözülmesi için hukuki olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.





YERE ÇÖP ATAN GELMESİN!

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sahile atılmış, çöp ve izmaritleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çöpünü denize, yolun kenarına atan sahile izmaritini atan, doğaya saygısı olmayanlar Seferihisar'a tatile gelmesin!" dedi. Seferihisar için 'evimiz' diyen Başkan Yetişkin, gelen tatilci ve misafirlere daha duyarlı olmalarını istedi. Başkan Yetişkin'in, konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle: "Doğamızı korumak, çocuklarımıza olan borcumuz... Çöpünü denize, yolun kenarına atan; sahile izmaritini atan, doğaya saygısı olmayanlar Seferihisar'a tatile gelmesin! Ne yazık ki bayramda hoş olmayan manzaralarla karşılaşıyoruz. Yollara pet şişeler, kumsallara izmaritler savruluyor. Gezi teknelerinden naylonlar uçuşuyor. Misafirlerimizden daha özenli davranmalarını rica ediyoruz. Seferihisar bizim evimiz!"

METİN BURMALI