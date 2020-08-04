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Haberler İzmir Askeri alan içindeki ağaçlık bölgede yangın çıktı

içindeki ağaçlık bölgede çıktı

'in Bayraklı ilçesinde askeri alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangına 3 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ediliyor.

Askeri alan içindeki ağaçlık bölgede yangın çıktı

04.08.2020, 18:06

Yangın saat 17.20 sıralarında Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki ormanlık alanda çıktı.

DUMAN KAPLADI

Dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 4 arazözün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Askeri personel de çalışmalara katılırken, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



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