Haberler İzmir Askeri alan içindeki ağaçlık bölgede yangın çıktı

Askeri alan içindeki ağaçlık bölgede yangın çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına 3 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ediliyor.

04.08.2020, 18:06