Yangın saat 17.20 sıralarında Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki ormanlık alanda çıktı.
DUMAN KAPLADI
Dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 4 arazözün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Askeri personel de çalışmalara katılırken, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Askeri alan içindeki ağaçlık bölgede yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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