Maganda beach!

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un (23), Çeşme Dalyan'daki The Beach of Momo'nun çalışanları tarafından darp edildiğini öne sürerek yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Mekanın işletmecileri olayı yalanlarken Yeni Asır'ın ulaştığı Kyryliuk'un Türk sevgilisi Baran Güneş (33), o gün yaşananları anlattı. 20 kişilik bir grupla mekana gidip 8 kişi olarak eğlenmeye devam ettiklerini söyleyen Baran Güneş, "Mekandan ayrılırken Suudi Arabistanlı arkadaşım, otoparkta başka bir müşteriyle tartışma yaşadı.



O tartışmanın üzerine bu kez otoparkçılar arkadaşımı bayıltana kadar dövmeye başladı. Ben de kendisini kurtarıp hastaneye götürmek için arabaya taşıdığım sırada kız arkadaşım Daria, benim dayak yediğimi zannedip korku içinde yanıma geldi. Bu sefer de ona vurmaya başladılar. 2 güvenlik görevlisi Daria'ya çok sert vurdu. Onları ittirip kız arkadaşımı ve Arap arkadaşımı korumaya çalıştım. Şoförümüzle birlikte onları arabaya bindirip uzaklaşmayı denedik ancak o esnada bile arabanın kapılarını açıp bize tekme ve yumruk sallamaya devam ettiler. Bizimle birlikte gelen Amerikalı ve İngiliz arkadaşlarım da dayak yedi" dedi.

BİZDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Kyryliuk'a vuran görevlilerin, "Daria Hanım'ın gönlünü alabilmemizin yolu var mı?" şeklinde özür mesajları attıklarını söyleyen Güneş, "Mekanın işletmecileri beni sürekli arayıp paylaşımı Instagram'dan kaldırmamızı rica ediyorlar ama onlarla muhatap olmak istemiyorum" dedi. Olayla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.





MEKAN SAHİBİ ŞEYMA'YI İŞARET ETTİ

THE Beach of Momo'nun işletme ortaklarından Burak Beşer ise, yaşanan olayın farklı şekilde yansıtılmasında eski sevgilisi Şeyma Subaşı'nın parmağı olduğunu söyledi. Beşer, "Kendisini geçen sene mekana almadığımız için bize kinlendiğini tahmin ediyorum. Şeyma, bu modelin arkadaşı olduğu için, onu bizim mekanımıza özellikle yönlendirdiğini düşünüyorum. Olay değerlendirilirken bu ayrıntının da dikkate alınması gerekir. Bu konuyla ilgili ilk paylaşımı yapanın da Şeyma olduğu unutulmamalı" dedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Beşer, olayın çarpıtıldığını ve Daria'nın sevgilisi tarafından dövüldüğünü belirtti.





10 GARSON MÜŞTERİYİ DARP ETMİŞTİ

GEÇTİĞİMİZ yıl da The Beach of Momo'da çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşterinin, üzerine buz atmıştı. Çalışanlar, kendilerini uyaran erkek müşteriyle de ağız dalaşına girmiş ve tartışma çıkmıştı. 10 garson bir olup, müşteriyi darp etmişti.

Ercan AKGÜN

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