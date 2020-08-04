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Haberler İzmir Menderes'teki yangında flaş gelişme! O zanlı tutuklandı

Menderes'teki yangında flaş gelişme! O zanlı tutuklandı

'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. E.Y'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenilmişti.

Menderes'teki yangında flaş gelişme! O zanlı tutuklandı

04.08.2020, 17:22

Çile Mahallesi yakınlarında çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangınla ilgili soruşturma kapsamında bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Pazar günü Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın, ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı.

E.Y'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenilmişti.

AA

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