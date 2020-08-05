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Bergama’nın tarihi eserleri tır ve kamyon tehdidinden kurtuluyor

'in Bergama ilçesinde, kangren haline dönüşen Yolunun yapımına başlanması için Belediye Başkanı , yoğun mesai harcamaya başladı. Koştu, "Çevre yolumuzun proje çizimleri tamamlanmak üzere. 2021 yatırım programına alınmasını sağlayıp, yine 2021 yılı içerisinde inşaatının başlanması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bergama’nın tarihi eserleri tır ve kamyon tehdidinden kurtuluyor

05.08.2020, 17:11

Bergama ilçesinde, Kozak Çevre Yolunun yapımına başlanması için harekete geçildi. Halen kullanıma devam edildiği için Selinos Antik Kanal ve diğer tarihi yapıları tehdit ettiği ifade edilen mevcut yolun, Kozak Çevre Yolunun yapılması ile birlikte rahat nefes alması bekleniyor. Öte yandan, ağır tonajlı kamyon ve tırların taş ocaklarından taşıdığı granit taşlar için yeni güzergahında Kozak Çevre Yolu olması hedefleniyor.

"ŞEHİR İÇİ YOLUMUZ KAMYON VE TIR TRAFİĞİNE KAPACAK"
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da çevre yolu için yoğun mesai harcıyor. Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi ile Kozak Çevre Yolu Projesinin birbirini tamamlayacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Koştu, "Kozak Çevre Yolumuzun yapılması Bergama'mızı dünya markası yapan tarihi eserlerimizin hasar görmesini önleyecek. Tarihi mahallelerimizin tam ortasından geçen ve halen ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı şehir içi yolumuz kamyon ve tır trafiğine kapacak" dedi.



BAŞKAN KOŞTU, MÜJDEYİ OKÇULAR VE GÖBELLER'DE VERDİ
Kozak Çevre Yolunun 2021 yatırım programına alınması için Ankara'da temaslara devam ettiğini açıklayan Başkan Koştu, "Çevre yolumuzun proje çizimleri tamamlanmak üzere. 2021 yatırım programına alınmasını sağlayıp, yine 2021 yılı içerisinde inşaatının başlanması için çalışıyoruz. İlk etapta Bergama çevresinden başlamak üzere çevre yolu inşaatının Kozak ve hatta Ayvalık güzergahına kadar yapımının devam etmesini sağlayacağız. 31 Mart Yerel Seçimlerinde bu çevre yolunun yapılması için vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Okçular ve Göbeller Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Koştu'nun bu müjdesi ilçede heyecan ile karşılandı. Başkan Koştu, "Kozak Çevre Yolu Projemiz, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemizin de tamamlayıcı olacak" diye aktardı.

İHA

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