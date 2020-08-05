Caretta carettalar yumurtlamak için Urla’yı seçti

İzmir'in gözde sahil bölgelerinden Urla ilçesinin Demircili Mahallesi'nde caretta caretta sevinci yaşanıyor. Dün gece Altınköy Plajı'na çıkan caretta carettalar, ince kumla kaplı plaja yumurtalarını bıraktı. Durumu gören vatandaşların bildirmesiyle sahile gelen zabıtalar, vatandaşların da yardımlarıyla yumurtaların bulunduğu alanı barikatlarla kapatarak güvenlik bölgesi oluşturdu.





Zabıta ekiplerinin uyarı levhaları da astığı plajda bulunan vatandaşlar da bölgenin çevresinde nöbet tutmaya başladı. Caretta carettaların yumurtadan çıkış anlarını görmek için sabırsızlandıklarını belirten vatandaşlar, "İlk kez böylesine güzel bir olaya tanıklık yapacağız. Yavruların denizle ilk kez buluşma anlarının mutluluğunu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.





İHA

