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Caretta carettalar yumurtlamak için Urla’yı seçti

Denizlerin sevimli dostları caretta carettalar, yumurtlamak için sahilleri yerine bu kez ’in Urla ilçesini seçti. Demircili Sahili'ndeki plaja dün gece çıkan caretta carettalar, yazlıkçıların da yoğun ilgi gösterdiği plaja yumurtalarını bıraktı. Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yumurtaların bulunduğu alanı güvenlik kordonuna aldı.V

Caretta carettalar yumurtlamak için Urla’yı seçti

05.08.2020, 17:16

İzmir'in gözde sahil bölgelerinden Urla ilçesinin Demircili Mahallesi'nde caretta caretta sevinci yaşanıyor. Dün gece Altınköy Plajı'na çıkan caretta carettalar, ince kumla kaplı plaja yumurtalarını bıraktı. Durumu gören vatandaşların bildirmesiyle sahile gelen zabıtalar, vatandaşların da yardımlarıyla yumurtaların bulunduğu alanı barikatlarla kapatarak güvenlik bölgesi oluşturdu.



Zabıta ekiplerinin uyarı levhaları da astığı plajda bulunan vatandaşlar da bölgenin çevresinde nöbet tutmaya başladı. Caretta carettaların yumurtadan çıkış anlarını görmek için sabırsızlandıklarını belirten vatandaşlar, "İlk kez böylesine güzel bir olaya tanıklık yapacağız. Yavruların denizle ilk kez buluşma anlarının mutluluğunu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.



İHA

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