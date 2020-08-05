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Haberler İzmir Karabağlar ve Torbalı'da uyuşturucu operasyonu

Karabağlar ve 'da operasyonu

Son dakika... İzmir'in Karabağlar ve ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 214 kök hint keneviri ile bir kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Karabağlar ve Torbalı'da uyuşturucu operasyonu

05.08.2020, 14:23

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafınca Karabağlar ilçesi Tınazlı Mahallesi ve Torbalı ilçesi Ormanköy Mahallesi'nde yapılan aramalarda, toplam 214 kök kenevir bitkisi ile bir kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan, Torbalı ilçesinde gözaltına alınan B.Ş. ve N.A. isimli şüphelilerin adli işlemlerine devam edildiği, Karabağlar ilçesindeki olayla ilgili gözaltına alınan A.E. isimli şahsın ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

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