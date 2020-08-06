“Çeşme’nin itibarını ham yaptılar”

İzmir'in ünlü hekimlerinden CHP'li eski Meclis Üyesi ve Urla'daki Köstem Zeytinyağı Müzesi'nin kurucusu Dr.Levent Köstem, Çeşme ve Alaçatı'yla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. 3 yıl önceki Alaçatı'nın durumunu anlatan yazısını tekrar sosyal medya hesabından paylaşan Köstem, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın "Çeşme'yi ham yaptırmam" sözüne de atıfta bulundu.



ALAÇATI'NIN HİKAYESİ

Köstem söz konusu yazısında, "Alaçatı ve çevresinin SİT kurulu tarafından koruma kapsamına alınması, belediyenin başlangıçtaki olumlu ve doğru yaklaşımları, ama en önemlisi burayı kendileri için bir yaşam yeri gören eğitimli, kültürlü insanların Alaçatı'da butik otel açmaya başlamaları, sonrasında restoran ve kafeler açması ile Alaçatı hikayesi başladı. Alaçatı'nın marka olmasında aslında bilgilerini, görgülerini buraya harcayan bu insanların önemli payı mevcut. Bu insanlar 1. Alaçatı'yı temsil eden insanlardı" diye konuştu.



İSTANBULLULAR GELDİ

Ardından kendine işletmeci diyen, çoğunluğu İstanbul'da kendi deyimleri ile mekanları olan kişilerin geldiğini belirten Köstem, "Yeterli kültürleri yoktu,

iyi insan değillerdi, yaşam tarzları o iyi insanların kur-dukları Alaçatı sistematiği-ne, yerli kasabalıların yerel tarzlarına uygun değildi. Kural tanımıyorlardı, çev-reyi rahatsız ediyorlardı, Alaçatı'nın sokaklarında duyulan o hoş müziklerin yerini sabaha kadar çıstı-kı çıs müziği, kaba gürül-tülü müzik almaya başladı. Çevreyi rahatsız edecek müzikler yapmaya başladılar. Bunlar da 2. Alaçatı'yı temsil edenler. Bir hamburgeri 240 TL'ye sattılar, bir şişe suyu 20 TL'ye verdiler. Aslında 1. Alaçatı 2. Alaçatı'dan rahatsızdı ve bir mücadele vardı" ifadelerini kullandı.



İKİNCİLER KAZANDI

Köstem yeni paylaşımında ise, "İkinci Alaçatı kazandı" dedi. Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın "Çeşme'yi ham yaptırmam" sözüne atıfta bulunan Köstem, "Bunu diyenler huzurun ham olmasına, Alaçatı ve Çeşme'nin itibarının ham edilmesine, kirli bir takım insanların iyi insanların hayallerinin ham etmelerine, kent içindeki halka ait parkların bazı yüksek sesli müzik yapan mekanları ödüllendirircesine bu parkları ham etmelerine, çocuk ve gençlerin örnek alacağı insanların yapmak istediklerinin ham edilmesine ses çıkaramadılar" dedi.



'SORUMLULARI KUTLARIM!'

ALAÇATI'nın ruhunu bilmeyen kültürsüz insanların Alaçatı'ya sahip olduğunu belirten Levent Köstem, "Bu kasabanın nerelere gidebileceğini hesaplamayan, planlamayan gelmiş geçmiş tüm yöneticiler gelinen noktadan sorumludur. Yönetimle ilgili kim varsa bu tablodan sorumlu. Yeni Alaçatı ve rezillik hayırlara vesile olsun, sorumluluğu olanların tümünü kutlarım!" dedi.

ERHAN GÜLENÇ