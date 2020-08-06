Edvina Sponza Çeşme'de kıskançlık krizine girdi! İbrahim Kutluay Çeşme'de Berrak Tüzünataç ile tanışınca...

Yıllardır süren olaylı aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay arasında yeni bir kriz çıktı...

Çeşme'de tatilde olan ikiliden Sponza, işleri nedeniyle Alaçatı'dan ayrıldı. Tatile devam eden İbo, geçtiğimiz günlerde oyuncu arkadaşlarıyla iki gün üst üste bir araya geldi. Ekipte Berrak Tüzünataç da vardı.



Berrak Tüzünataç

Sevgilisinin güzel oyuncuyu Instagram'da takibe almasından rahatsız olan Edvina Sponza, kıskançlık krizine girdi.

İbrahim Kutluay, "Arkadaş grubu halinde vakit geçirdik. Aramızda bir şey yok" diyerek sakinleştirdiği aşkıyla Marmaris'te barışma tatiline çıktı.



Kutluay, aşkıyla şimdilerde Marmaris Selimiye'de...