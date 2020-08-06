İzmir'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri yapıldı

İzmir'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, Balçova ilçesindeki denetimlere katılarak işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Köşger, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Yavuz Selim Köşger, gazetecilere, bugün İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerle tedbirlere dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin koronavirüs sürecinde yaptığı çalışmalarla herkese örnek olduğunu ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Ancak hayat normalleşmeye başladıkça biraz hızlı bir şekilde normalleşmeye başladığımız gözlemleniyor. İzmir önemli turizm merkezlerinden bir tanesi, sahiller başta olmak üzere plajlarda sosyal mesafeye, hijyene ve maskeye riayet edilmediği hususu birkaç gündür gündemde. Çeşme'de bundan dolayı uygulama yapılan bir kaç mekan oldu. Yeni normale uyarak kurallara riayet edelim. Maskeyi, mesafeyi ve hijyen kurallarını uygulayalım. Ama hayatımıza devam edelim. Hayatın ve ekonominin de devam etmesi lazım. Ülkemizin üretmesi gerekiyor. Eğlenmek isteyen vatandaşlarımızın da kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan yeni normali hızlı bir şekilde içselleştirmelerini ve hayatlarına bu çerçevede devam etmelerini bekliyoruz. Gereksiz yakınlaşmalara girmemek gerekiyor. İhtiyaç değilse seyahatler yapılmasın. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ülke ekonomisini ve hayatı durdurmadan kurallara uyarak devam edeceğiz. Buradaki denetimlerde de Balçova esnafının kurallara uyduğunu gördük. İzmirlilere teşekkür ediyorum."

Denetimlerin gün boyunca kent genelinde süreceği belirtildi.

Vali Yavuz Selim Köşger'e, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve diğer ilgililer eşlik etti.

AA