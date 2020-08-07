AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den, Meclis Üyesine saldırıya sert tepki

Menemen Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı sonrasında, Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, belediye personeli 2 kişi tarafından saldırıya uğramış, aldığı yumruk darbeleri sonrasında yere düşen Can, Menemen Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu almıştı. Can'ın karakoldaki ifadesinde, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, şahıslardan birisinin Cumali A. olduğunu bildiğini fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini ifade ettiği öğrenilmişti.





İL BAŞKANI SÜREKLİ, "YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ"

Gerçekleşen saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Menemen Belediye Meclis Üyemiz Hanifi Can'a; milletin verdiği yetkiyi kullandığı, görevini yerine getirdiği toplantının ardından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bilinsin ki, belediye çalışanlarının adının geçtiği ve hukuki sürecin başlatıldığı bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz!" dedi.

İHA