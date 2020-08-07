Çeşme'de maske takmayan 98 kişiye para cezası kesildi

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden denetimlerde 381 iş yeri denetlendi ve kurallara uymayan 4 işletmeye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

MASKE TAKMAYANLARA CEZA

Maske takmayan 98 kişiye de toplam 88 bin 200 lira cezai işlem yapıldı. Denetimlerin hafta sonu da devam edeceği öğrenildi.

VALİ DENETİME ÇIKTI

İzmir'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, Balçova ilçesindeki denetimlere katılarak işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Köşger, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.