Güzelbahçe’de Go-Kart kavgası

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde dün 'gokart gerginliği' yaşandı.

İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, Yelki'de 10 yıllığına kiraladığı ve imar planlarında Açık Spor Tesisi Alanı (Go-Kart Eğitim Pisti) olarak geçen arazisine ilgili kurumların izinlerini aldığını belirterek piste asfalt atmak için harekete geçti. Projeye baştan beri karşı çıkan Güzelbahçe Belediyesi ve çevre sakinleri ise, asfaltlama için gelen iş makinalarını araziye sokmamak için kamyonlarla sokağı kapattı. Arazinin yakınındaki Özbilimkent Sitesi sakinleri de kendi araçları ile yolu kapatıp eyleme destek verdi.

Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri ile birlikte karting pisti yakınına gelen Belediye Başkanı Mustafa İnce, arazinin inşaat ruhsatı olmadığını iddia etti. Alanın daha önce de mühürlendiğini belirterek mahkemenin devam ettiğini söyleyen İnce, "Mahkeme bize mührü aç demedi. İnşaat ruhsatı izni almanız mührü kaldırmanıza bağlı.

Bu olmadan inşaat ruhsatı veremem. Emniyet beni buradan sürümediği sürece o iş makinalarını buradan geçirtmem" dedi.





ZABITA MÜHÜR VURDU

Bu sırada zabıta ekiplerince araziye ikinci bir mühür daha vuruldu.

Bunun üzerine Mehmet Yaman avukatı Bilge Özer aracılığı ile Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek iş makinalarını araziye sokmayanlar ve kendilerine hakaret edenler hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarmanın devreye girmesi ile iş makinaları yoldan kaldırıldı.





'İNŞAAT RUHSATI GEREKMEZ' GÜZELBAHÇE

Belediyesi'nin encümen kararı olmadan alanı mühürlediğini söyleyen pistin sahibi Mehmet Yaman ise, "Mühür bir binaya, bir işletmeye vurulur. Bu mühürde encümen kararı yok. Binlik ve 5 binlik plan olmayan yere 'Planlı alanlar yönetmeliğini uyguladınız. Moloz ve hafriyat döktüğüm gerekçesi ile mühür vurdunuz. Burada uygulama imar planı yok. Asfalt için inşaat ruhsatı gerekmez" dedi.

Metin BURMALI