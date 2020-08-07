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Haberler İzmir İzmir'de bulundu! İşte mitolojik varlık Satyros'un kabartması

'de bulundu! İşte mitolojik varlık Satyros'un kabartması

Kültür ve , Smyrna kazıları sırasında mitolojik bir varlık olan Satyros'un kabartmasının bulunduğunu açıkladı.

İzmir'de bulundu! İşte mitolojik varlık Satyros'un kabartması

07.08.2020, 18:26

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından Smyrna Antik Kenti kazılarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

İzmir Smyrna Tiyatrosu sahne binası kazılarında mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir Satryros kabartması bulunduğu bildirildi.

KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, tarihe dokunmak için kazı çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İzmir'in son 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan Smyrna Antik Kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

İŞTE KAZIDAN KARELER...






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