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Haberler İzmir İzmir'de KOVİD-19 ile mücadelede yeni önlemler alındı

'de KOVİD-19 ile mücadelede yeni önlemler alındı

Son dakika yapılan açıklamaya göre, 'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kent genelinde Valilik kararıyla önlemler ıkılaştırıldı, yeni önlemler alındı.

İzmir'de KOVİD-19 ile mücadelede yeni önlemler alındı

07.08.2020, 10:57

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Hıfzısıhha Kurulunun aldığı karar gereğince kent genelinde hastalık belirtisi gösterenlerle temaslı ettikleri kişilerin COVID-19 testlerinin evlerinde yapılacağı, izolasyon süreçlerinin ve tedavilerinin evlerinde devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacağı, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edileceği aktarıldı.

Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda kurallara uymayan işletmelere ilk ihlalde uyarı, ikinci ihlalde para cezası verileceği belirtilen açıklamada, üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyetlerin durdurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, toplu taziye ziyareti yapılmaması için cami ve belediye hoparlörleri ile araçlardan günde en az bir kez anons yapılacağı bildirildi.

AA

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