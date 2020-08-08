Belediyeden dağa sürgün

İzmir'de Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay çok konuşulacak bir icraata imza attı. Tugay, ilçe kongreside desteklediği mavi listeye rakip olan beyaz listeden ilçe delegesi seçilen ve yine ilçe kongresinde Tugay'ın desteklediği adayın karşısındaki adayın listesinde il delege adayı olan Bağnur Cendeler'i (48) belediyeden santrali olmayan Yamanlar Piknik Alanı'na santral görevlisi olarak gönderdi. Karşıyaka Belediyesi Afet İşleri biriminde çalışırken görevlendirildiği yerin dağın başında olması, alkollü olması ve az personel çalışması nedeniyle can ve namus güvenliği olmadığını belirten Cendeler, atamaya tepki gösterdi. Tugay, bunun üzerine Cendeler'i 5 Ağustos'ta hukuki sebep göstermeksizin işten çıkardı. Cendeler, "Tek derdim kamu yararına çalışabileceğim bir yerde görevlendirilmekti. İstifaya zorlandım ve bana tuzak bir görev hazırladılar" dedi.

15 YILDIR BELEDİYE ÇALIŞANI

15 yıldır belediyede çalışan hatta eski başkanlardan Cevat Durak'ın sekreterliğini yürüten Bağnur Cendeler, CHP ilçe kongresinde Atakent Mahallesi adayı olarak Başkan Cemil Tugay'ın desteklediği mavi liste yerine beyaz listeden delege seçimine katıldı ve bu listeden seçilen tek personel oldu. Cendeler ayrıca Tugay'ın ilçede desteklediği Mevcut İlçe Başkanı Serdar Koç'un rakibi Serdar Çavuşoğlu'nun il delege listesinde yer aldı.

Yeni Asır ekibi, işe iade davası açan Cendeler ve avukatı Sinan Alabay ile görevlendirilmek istendiği piknik alanına gitti.

FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN

İŞLETMENİN SANTRALİ BİLE YOK

İddiaya göre kongrelerden sonra Cendeler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nde Santral elemanı olarak görevlendirilmesinin ardından santrali bile bulunmayan evine 20 kilometre uzaklıktaki Yamanlar Piknik Alanı'na santral personeli olarak sürüldü. Kronik astım hastası olan Cendeler, Yamanlar'daki işletmenin alkollü olması, can ve namus güvenliği olmaması nedeniyle görevlendirmeyi imzalamadı. Önüne gelen üç görevlendirmeyi de reddetmesi üzerine Cendeler'in iş akdi, 4827 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesine göre işyeri "ahlak ve iyi niyet kurallarına" aykırı davranmaktan dolayı feshedildi. Bunun üzerine Cendeler, Avukatı Sinan Alabay ile birlikte işe iade davası açarak hukuk mücadelesi başlattı.



'BANA BASKI YAPTILAR'

CENDELER, "Delege seçimlerinde beyaz listeden seçildikten sonra bana baskı yapmaya başladılar. Sonra bir gün önüme tebligat koydular. Üzerinde Yamanlar Piknik Alanı'nda santralci olarak görevlendirildiğim yazıyordu. Orası alkollü bir yer. Bir kadın alkollü alanda görevlendirilirken iş güvenliği uzmanı tarafından 'orada çalışmak istiyorum' diye imza alınır. Benden imza alınmadı" dedi.



'BANA KARŞI TUZAK OLARAK BU GÖREV HAZIRLANMIŞTI'

KENDİSİNİN sürekli eski görev yerine dönmek istediğini aktaran Cendeler, "Orada bulunan müdür de senin yerin burası değil diyerek beni göndermeye çalışıyordu. İşten çıkarılmadan hemen önce gittiğimde bu sözü tekrarladı. Ben orada ne yapacağım diye sorduğumda bana 'sana telefon aldık. Telefonu vereyim git' dediler. Çalışma hayatı boyunca böyle bir şey duymadığını anlatan Cendeler, "Benim tek derdim kamu yararına çalışabileceğim bir yerde görevlendirilmekti ama bana karşı art niyet olduğunu gördüm. İstifaya zorlandım. Bana tuzak bir görev hazırlanmıştı. Bunca yıldır çalıştığım büromdan siyasi nedenlerle uzaklaştırıldım" diye konuştu.



'KADINA ŞİDDETİN BAŞKA BOYUTU'

CENDELER'in kadına şiddetin başka bir boyutuna maruz kaldığını vurgulayan Avukat Sinan Alabay ise, "Müvekkilime yaşatılan mobingden ve haksızlıktan en safiyane duygularımızla belediye başkanının haberi olmadığını düşünüyoruz. Tekrar işe alınmasını bekliyoruz. Bağnur Cendeler'e karşı siyasi linç saikiyle hareket edildiğini düşünmek istemiyoruz. Bu nedenle Cemil Tugay'ı konuya el atmaya davet ediyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR