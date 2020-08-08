Pandemi sürecinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyulmamasından dolayı vaka sayısı her geçen gün artıyor. İzmir'de dün sabah İZBAN'daki insan yoğunluğu pes dedirtti. İzmirliler işe gitmek için adeta üst üste yolculuk yaptı.
İZMİRLİLİLER Büyükşehir Belediyesi'nden sabah ve akşam saatlerinde İZBAN ve metro seferlerini artırmasını istiyor.
İZBAN tıklım tıklım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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